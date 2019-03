Peleas de perros en Japón

Hoy me he tomado el desayuno de muy mala leche. A raíz de una noticia, mi mujer me ha comentado que las peleas de perros son legales- en la mayoría de prefecturas del país- y con la sangre a 200 grados me he puesto a a buscar información sobre el tema. Por desgracia, he de decir que, aunque me ha impactado un poco, no me ha sorprendido en absoluto, porque, en nuestro querido Japón, la falta de sensibilidad hacia los animales está a la orden del día- no hace falta hablar de la caza de ballenas u otras actividades.