Pekín advierte a Zara y a otras textiles que "China no es lo bastante grande para difamadores"

"Si quieres comer comida china, es mejor que no rompas los platos chinos". Una portavoz del Ministerio de Exteriones de China lanzó esta advertencia la semana pasada hilo de la polémica sobre el veto al algodón de Xinjiang. Una polémica que ha vuelto a salpicar al fabricante gallego Inditex, que se enfrenta al segundo boicot de sus productos en China en un año.La controversia nació de un anuncio de 2020 en el que la plataforma Better Cotton Initiative,de compromiso de no usar algodón de esta provincia de mayoría musulmana.