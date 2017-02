Entrevista exclusiva con el candidato a las primarias y ex secretario general del PSOE en '20minutos'. "Ahora se me acaba el paro. Mi puerta giratoria es mi hogar. Si pierdo, me retiro de la vida política y me voy a ganarme la vida, como cualquiera", ha asegurado Sánchez. "Solo hay dos opciones: o el continuismo de la derecha o el cambio", sostiene.