Pedro Sánchez es enemigo declarado de Felipe González y no desaprovecha la oportunidad de marcar las distancias, por expresarlo diplomáticamente, con un Felipe VI a quien ha obligado a desheredar a su padre. El presidente del Gobierno muestra el mismo encono tamizado en ambos casos. No es felipista o, dicho a su favor, no desea ser apadrinado ni compartir el mérito.