"Pedí mis datos a Tinder y me enviaron 800 páginas con mis secretos más profundos y oscuros" [EN]

A las 9:24:01pm del miércoles 18 de diciembre de 2013, desde el segundo arrondissement de París, escribí "¡Hola!" a mi primer match de Tinder. Desde ese día he encendido la aplicación 920 veces y he hecho match con 870 personas. Sólo recuerdo unos pocos, lo que llegaron a amantes, amigos o primeras citas horribles. He olvidado a los demás. Pero Tinder no. La aplicación tenía 800 páginas de información sobre mí. La Ley de Protección de Datos de la UE permite a cualquier ciudadano pedir sus datos y lo hice.