PC Fútbol 8 recoge cable tras su nuevo retraso y ya no será 'gratis': "Sabéis cómo están las cuentas..."

En su última aparición, Héctor Prats dijo que regalaría el juego a los patrocinadores que no habían solicitado una devolución si no salía el viernes... y la fecha ya ha pasado. Héctor Prats había lanzado un contundente mensaje a través del foro de Elotrolado.net en el que culpaba a la prensa de muchos de los problemas del juego. Aparte, expresó que si el juego no salía el viernes (referencia al 1 de noviembre), regalaría el simulador a todo aquel que todavía no hubiese solicitado una devolución.