El PC se burla de las consolas: las tarjetas gráficas Nvidia superarán a la PS5 y a la Xbox

Se ha especulado mucho acerca de la próxima generación de consolas y de su cercanía al PC. Algunos de los rumores hablan de 8K, Ray-Tracing y gráficos que conseguirían que estos aparatos no tuvieran que envidiar en absoluto al PC. Sin embargo el rey del entretenimiento no está dispuesto a perder su trono así como así, y Nvidia ha salido a asegurar que esto no será así.