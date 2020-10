Paul Laverty: “La memoria es crucial. Y es algo bien distinto a la nostalgia”

El guionista Paul Laverty, colaborador de Ken Loach con quien ha conseguido dos palmas de oro, ofrece en su filmografía un repaso a los conflictos sociales más importantes. Ha abordado la alienación de la juventud en la Gran Bretaña desindustrializada e infestada de drogas (Felices dieciséis), la explotación de los inmigrantes (En un mundo libre), la privatización de la guerra (Route Irish), el desguace del estado del bienestar (Yo, Daniel Blake) o, en Sorry we missed you, la precarización del trabajo en la era Uber y Amazon.