La Patrulla-X de Chris Claremont

Hablar de estos cómics va a ser raro y difícil. No estamos tratando con una etapa breve que narre una historia delimitada que se pueda analizar como si de una miniserie, una novela gráfica o en definitiva un tomo con principio y final se tratase. Claremont escribió a los X-Men durante 16 años. Si has leído esto ya no es "necesario" seguir con la Patrulla-X, en realidad. Si hay un verdadero principio para la Patrulla-X que permita engancharse durante años, está en el inicio de su etapa.