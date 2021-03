Patricia Arce Guzmán: Si me preguntan si tenía miedo, déjenme decirles que si, que el dolor fue insoportable

Si me preguntan si tenía miedo, déjenme decirles que si, que el dolor fue insoportable, pues si, caminar descalza no fue fácil, recibir los golpes que dejaron huellas en mi cuerpo fue doloroso, sentir el filo de las tijeras pasar por mi cabello es imborrable. Sentir la pintura en mi rostro y cuerpo fue humillante, escuchar los insultos de jóvenes armados llamados Resistencia Juvenil, fue muy doloroso, esos momentos que no se van de mi mente y fueron reproducidos por los Medios de Comunicación, sin eco alguno.