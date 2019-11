Patóloga del habla le enseña a su perro a usar botones y ahora se comunican con frases [EN]  

Comenzaron simplemente creando un botón que decía "afuera" y luego lo presionaban cada vez que decían la palabra o abrían la puerta. Pronto agregaron más botones que dicen "comer", "agua", "jugar", "caminar", "no", "ven", "ayuda", "adiós" y "te amo". Pronto aprendió a combinar diferentes palabras para formar frases, comenzó a decir "comer" a las 3:00 pm. Cuando la dueña no respondió con comida, la perra dijo "no" y "te quiero" y salió de la habitación. Hoy ha aprendido más de 29 palabras y puede combinar hasta cinco a la vez.