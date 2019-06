La patente del PageRank de Google ha expirado hoy

«Method for node ranking in a linked database» es el nombre con el que Larry Page patentó el algoritmo original de Google. La documentó mientras estudiaba en Stanford, la presentó el 1 de septiembre de 1998, se concedió en 2001 y expira hoy 4 de junio de 2019. Pero que a partir de hoy cualquiera pueda usarla libremente no es ya demasiado relevante: muchísima gente ha ideado algoritmos similares para asignar y calcular la «importancia» o «relevancia» de los nodos de enlaces en grandes bases de datos y documentos de hipertexto, como en la WWW.