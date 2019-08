Lo que pasó no importa, el amor todo lo puede y otras mentiras sobre adopción

Las tres mentiras de la adopción: lo que pasó antes no importa —quizá la más grande de todas: «A los niños no se les puede resetear y sabemos que más importante que la edad del menor va a ser qué ocurrió en ese tiempo anterior»—, hay que criarlos exactamente igual que a un niño no adoptado —«falso; en la adopción siempre hay incertidumbre y esa incertidumbre hay que aprender a gestionarla»— y «el amor todo lo puede». «Hay que quererlos, por supuesto, pero también hay que entenderlos y atenderlos».