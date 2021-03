La pasión por el motor de la Diputación de Orense se pasa de rosca: un Audi S4 y 267 coches

Pagar 267 seguros, aunque solo tres sean a todo riesgo con franquicia de 300 euros, es un gasto elevado que la mayoría de administraciones provinciales no puede (o no debe) asumir, pero este no es el caso de la Diputación de Orense. El órgano provincial que preside el popular Manuel Baltar tiene una buena cantidad de vehículos en propiedad que tan solo pagar sus seguros supone un coste para las arcas públicas de 587.000 euros anuales, según el último contrato de la Diputación.