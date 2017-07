Pasión por la fotografía analógica en plena era digital: ¿por qué sigue viva?

Capturar imágenes no siempre fue tan fácil. Hubo un tiempo en el que los disparos estaban limitados, cuando la frase "ya lo arreglamos en Photoshop" no valía y había que esperar mínimo 24 horas para ver los resultados. A pesar de ello, no es algo que pertenezca al pasado: la fotografía analógica todavía está viva y es, para muchos, la opción preferida. Pero, ¿qué sentido tiene mantenerla en plena era digital?