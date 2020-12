Pasé dos meses invirtiendo en criptomonedas y esto es lo que me han enseñado los futuros millonarios

Decía el crítico Robert Hughes que, aparte del de las drogas, el del arte era el mercado más grande y menos regulado del mundo. Hughes no conoció el de las criptomonedas, que ha superado ya los 500.000 millones de dólares y, de ellos, cerca de 10.000 se van en estafas y otras actividades ilegales, según The 2020 Geography of Cryptocurrency Report. En este nuevo mundo del capital, en el que se vaticina ahora un nuevo bum, la única norma es comprar barato, vender caro y evitar que te roben.