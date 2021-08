Una pasajera de Ryanair recibe el «bocadillo de bacon más triste del mundo» tras pagar 5,50 euros durante un vuelo  

La comida de avión no es famosa por sus estrellas Michelin, pero por lo general se pueden comprar algunos bocadillos decentes. Sin embargo, Aimee Woods pasajera de Ryanair no recordará su experiencia culinaria. Le sirvieron lo que se ha denominado como «el bocadillo de bacon más triste del mundo», que consistía en dos pequeños pedazos de bacon sobre el pan por el que pagó 4,71 libras, 5,50 euros. Woods dijo que no lo devolvió y pidió un reembolso porque se estaba «muriendo de hambre»