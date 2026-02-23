Pasado perfecto

"Si el universo es una inconcebible ordenación de partículas subatómicas, infinitas para nuestra capacidad cerebral, cada instante está creando infinitos futuros por cada pequeña diferencia en la posición o velocidad de sólo una de esas partículas. Algunos de esos futuros son casi idénticos: en uno de ellos usted sigue siendo usted, salvo por un átomo adicional de selenio en uno de sus cabellos. Igualmente nuestro presente es fruto de infinitos pasados cuyos cambios de estado condujeron a este ahora. No sólo cualquier futuro es posible, sino también cualquier pasado ha podido ocurrir para que usted sea usted hoy y aquí.
Usted elige: puede preocuparse por un probable futuro imperfecto, o regocijarse con un glorioso y triunfante pasado ."
Decidí firmar el contrato. Por un descuento salarial mensual recibí el derecho a no quejarme del futuro. A cambio el Ministerio certificó que, cuánticamente, no era imposible que yo hubiera sido Cleopatra.