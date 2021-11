Paro de la patronal del transporte, no de los camioneros  

Al final saltó la noticia. Paro en el transporte. Bien. Hay mucha gente por ahí diciendo: "los camioneros paran". No señores, los camioneros no paramos. ¿Vale? A ver si aprendemos a diferenciar. Los camioneros somos los que vamos aquí encima, conduciendo. ¿Vale? Y esto no es una huelga de camioneros, esto es una huelga de la patronal.