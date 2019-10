El Parlamento Europeo golpea con dureza al plan de Johnson

Considera que sus propuestas no ofrecen «ni remotamente» las garantías que la UE e Irlanda exigen. El Parlamento Europeo ha dicho 'no' este jueves a las propuestas de Boris Johnson para evitar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Y lo hace sin medias tintas. Las condiciones que se establecen en esta oferta «final» de los británicos, como la ha definido el propio premier, no otorgan «las garantías» que la UE e Irlanda necesitan.