La pareja de la asesinada en Costa Rica: "Nadie nos avisó del peligro que corríamos"

"No nos dejen en este momento tan importante, no nos fallen otra vez". Esa fue la súplica que este jueves emitió al Gobierno de España. "Una vez más somos testigos del ataque salvaje y cobarde a una mujer, en esas creencias sociales que normalizan la violencia contra las mujeres", ha expresado. En este sentido ha apuntado a que se ignora "hasta dónde se extiende el machismo y hasta dónde la sociedad boicotea la dignidad de las mujeres a favor de la masculinidad hasta tal punto que una mujer no pueda disfrutar de la naturaleza a plena luz"