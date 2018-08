El paraíso del coche eléctrico no está contento con Tesla

Noruega tiene cinco millones de habitantes y más de 26.000 coches Tesla censados, entre los Model S y los Model X. Tiene el récord mundial de Tesla vendidos per cápita. Este hito ha sido posible gracias a las muy generosas medidas tomadas por el gobierno noruego, que incluyen exenciones fiscales, aparcamientos públicos libres de pago o peajes urbanos gratuitos. No obstante, la compañía de Elon Musk está en problemas en este oasis libre de emisiones: su servicio posventa no se ha podido adaptar hasta ahora a una enorme y creciente demanda.