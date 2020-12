Paradojas de la crisis: Baleares será más 'pobre' que España mientras que Murcia y Extremadura dan un salto  

La crisis del covid-19 es también la crisis de la desigualdad. El impacto está siendo muy diferente entre países, sectores (industria vs servicios) y personas (perfiles digitales vs analógicos). La diferencia del impacto es tal, que la crisis hundirá el PIB per cápita de las Islas Baleares (muy dependiente del turismo) por debajo de la media nacional, mientras que el PIB per cápita de los extremeños y murcianos se acercará a la media nacional más que nunca (al menos en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística).