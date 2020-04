El Papa: “Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio”

“La primera pregunta que nos hará Jesús en el juicio será: ¿Cómo te ha ido con los pobres? ¿Les ha dado de comer? ¿Les has visitado en la cárcel? ¿Le has visto en el hospital? ¿Has asistido a la viuda y al huérfano? Porque allí estaba yo’”. En estos términos se dirigió esta mañana el Papa a cuantos seguían la retransmisión telemática desde la eucaristía matutina desde la capilla de la residencia vaticana de Santa Marta: “Defender a los pobres no es ser comunista, es el centro del Evangelio, hasta tal punto, que nosotros seremos juzgados sobre