Los "panzistas" o el "enemigo común" de los obreros "de derechas"

Este artículo de opinion ha surgido a raíz de una reciente (enésima) discusión con mi familia, donde con recurrencia salia un concepto al cual no soy extraño de oir. "Panzistas". Y cómo esto se une a muchos conceptos que hacen que, en mi opinion, el ganarle la carrera a la corrupción es una causa perdida de fondo por que se esta planteando mal de base.

Todo se basa en sacar un enemigo común, recordad la Alemania nazi. Da igual que tengan culpa o no. Solo hay que gritar suficiente y señalando. No es secreto que durante los años recientes se ha intentado una y otra y otra vez mas en apuntar a un enemigo: ETA, Cataluña, Podemos, Venezuela, China, Arabes. En el 90% de los casos sacando las cosas de contexto si eso implica poder ir en favor de los intereses de X.

En el caso que se monte una mocion en la bola contraria, es extraño o directamente imposible oir sobre algo de ello en los mass media: Armas en EEUU, Chalecos Amarillos en Francia, el anti-Brexit en Inglaterra, el caso mas flagrante siendo el tema Hong Kong donde se esta haciendo el discurso ortogonalmente opuesto ante Cataluña (caso tan flagrante que, junto al tema Armas en EEUU, tiene a un gran numero de gente llamando a la bullshit de agumento que es).

La cosa es que... esto no funciona. La gente cada vez tiene mayor acceso a la informacion y esta mas bombardeada. La generacion donde estas estrategias funcionaban se esta digitalizando, y es enormemente caro e inefectivo fidelizar a la gente en aplicaciones por que ahi no hay limitaciones de aranceles/fronteras/lo que sea. La clave era las camaras de eco. Grupos pequeños donde los mismos argumentos se repetian. Pero es muy dificil mantener a la gente en esos grupos en la era del internet.

Un ejemplo muy claro de como se le escapa esto a las elites esta en el 25-M. Ya hace 9 años de ese proyecto. En ese momento se sentian intocables... y realmente lo eran si pensaban que no habia surgido un nuevo actor que, por suerte, no pueden ni han podido aun controlar. Tras eso surgio Podemos, pero aun pensaban que no podría pasar nada. Despues pillaron escaños para las Europeas... y ahi saltaron todas las alarmas, como llegaron a afirmar en algunos periodicos.

Las llamadas "cloacas del estado" empezaron a funcionar a todo gas. Falsificacion de informacion, ataques, campañas de difamacion. Incluso a dia de hoy, tras todo el mundo saber la mierda que habia y que todo era mentira, vereis una y otra vez los mismos argumentos estupidos de que si Venezuela, que si el chalet (que se han pagado ellos, a diferencia de Rivera). Y el problema no es "directamente" del electorado, mas bien el unico electorado que es atacado es el de izquierdas.

Por eso la derecha vota con diligencia, por que nunca hay comunicacion "contra" ellos y la unica vez que ha habido se creo ciudadanos, la alternativa "de centro". Pensadlo de esta manera por que ya lo sabeis. Cuando medios afines atacan a alguien del partido, sabeis que es una cabeza de caballo en la cama, para saber que es hora de irse. Eso implica, como sabeis, que nunca jamas ha habido ni habra comunicacion negativa contra ese espectro de la votacion.

Ahora mirad medios de "izquierda" o "el PSOE". No son mas partidos de derechas decorados. No existe NADA asi en la derecha. Ni medios fake, ni nada. La culpa no es de los obreros.

Pero lo que queria poner aqui es que tampoco es que los medios y los poderes lo hagan del todo bien. Realmente las campañas no funcionan. Hay otro demonio totalmente distinto que se ha criado en la sombra en la base de la ilusion mentira del ascensor social. El falso mito del "esfuerzo".

Si, es correcto. Todo lo que vemos antes no es mas que una luz de gas. Ni siquiera adrede, si no por accidente. El problema de nuestr pais, en mi opinion, no es los falsos malos, ni la corrupcion, ni las cloacas. El problema de nuestro pais es el falso mito del "esfuerzo" y la cultura del sacrificio. En resumen, tenemos una mentalidad profundamente servilista.

Esto tiene tres efectos principalmente:

Todo aquel "como yo" que no pase por el aro, es malo. Por que yo he tenido que pasar por el aro por que "es lo que hay". Todo aquel que no pasa es picaro por naturaleza y esta robando. Y yo, por tanto, puedo delinquir. Ojo, son gente "como yo" que no hacen "como yo" el problema.

Todo aquel "no como yo" es normal que no pase por el aro. Y ademas es normal que los admiremos. Aunque deberia decir envidiarlos. Y se sabe a gritos que esta gente no se esfuerza, ni realmente hace trabajo de provecho. Se aspira a ser como ellos, a "no tener que trabajar", y a hacer la picaresca que ellos mismos hacen.

Por ultimo, "como yo no soy como los que pueden no trabajar", todo lo que me pase es automaticamente algo que "no es mi culpa" ya que "yo no tengo realmente el poder en mis manos". Todo se deja a la suerte, y, lo que no, se le echa la culpa igualmente. Nota: aqui la suerte coge absolutamente cualquier cosa que no este bajo mi control. Mala suerte puede ser: es que un inmigrante me ha quitado el trabajo, es quecataluña desestabiliza, es que el SMI ha hecho que hechen a mucha gente.

En el muy fondo, realmente el mayor sentimiento que mueve a España es la envidia. Envidia del que es como yo y no tiene por que estar como yo. Envidia de los que no son como yo y quiero emularlos. Y de esa envidia nace tambien esa desconexion con la responsabilidad personal: todo el mundo se piensa que merece otra cosa por que esta haciendo "lo que hay que hacer".

Y el panzista no es mas que, en teoria, la quintarepresentacion de esa persona de estamento bajo que vive de otra manera y le permite escapar de ahi.

La realidad es: el panzista es cualquier persona que no sea uno mismo.

Este es el enemigo comun de la gran base de poblacion.

El enemigo comun que se azusa sin querer para dividir la izquierda. El enemigo comun que todo obrero de derecha profesara para justificar su voto (¿Os suena la siemprepresente "la paguita"?). El enemigo comun de toda España.

El odio al igual.

Y cuando peleemos contra la desinformacion, no deberiamos pelear contra la desinformacion. Por que es inutil, solo cambiara el objetivo.

Cuando peleemos, debemos mostrar y hacer que se envidien la manera de escapar de ese circulo vicioso y no el resultado.

Cuando peleemos, debemos mostrar como queremos a nuestro projimo. Hacer alianzas.

Cuando peleemos, deberemos cambiar todo sin apoyo y no esperar amor de vuelta. Por que "nadie te lo habra pedido"

Y aun asi. No creo que funcione. Por que igualmente nos odiaran.

Y es por esto por lo que creo que nuestro pais esta perdido. Por el que la corrupcion ganara y seguira ganando. Y por el que estara perdido durante muchos años hasta que algo muy gordo pase (e igualmente cuando pase se hara todo lo posible para dejarnos en la mierda. Para los poderes economicos, me huelo que somos una "venezuela" y se quiere que siga siendo asi y no una competencia).

Por mi parte, yo lo unico que he visto que puedo hacer es intentar salvar a los que pueda y dejar que el resto se queme en sus infiernos. Por que no quieren estar mejor, solo quieren poder odiar.

Esto no es mas que un articulo de opinion, tras ver, oir, y hablar con mucha gente, como obrero que "no parece obrero" pero tampoco parece una persona super guachi pistachi pese a hacer cosas. Y algo que queria compartiros. Me encantaria leer vuestros comentarios tambien.

Lo siento por las tildes que se que me faltaran muchas. La mayoria de lo que escribo en los ultimos años es ingles y no soy de una rama lingüista especialmente... pero espero que se pueda entender bien.

Un cordial saludo a todos.