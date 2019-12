Palizas, amenazas de muerte... El dramático día a día de los abogados del turno de oficio

Desde hace tres años, Víctor Fernández (43) no sale de casa sin su espray de pimienta. Lo hace desde que vivió el capítulo más terrible y avergonzante de toda su carrera como abogado, en este caso, del turno de oficio. Tras obtener una sentencia desfavorable, el cliente y su mujer acudieron por sorpresa a su despacho privado en Madrid para destrozar sus muebles, amenazarle y agredirle. "Fue terrible, estaba solo y tuve que llamar al portero; me decía que me iba a cortar el cuello una y otra vez", cuenta Fernández.