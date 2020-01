Los pájaros recuerdan, piensan, sienten, hacen regalos y aman

Jennifer Ackerman, divulgadora científica, articulista en The New York Times, publicó hace un par de años "El ingenio de los pájaros", considerado mejor libro del año por The Wall Street Journal y London Sunday Time, entre otros. Un superventas que capturó no sólo a ornitólogos, también a un amplio sector de lectores como yo, maravillados y entusiasmados con los descubrimientos más recientes de la ciencia sobre la inteligencia de las aves, demostración palmaria de todo lo que la naturaleza todavía tiene que mostrarnos.