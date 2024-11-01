Países con armas nucleares

>> Prompt: ¿Qué países se sabe que tienen la bomba nuclear y cuántas?
>> Respuesta:
Actualmente hay 9 países conocidos que poseen armas nucleares. Algunos lo declaran oficialmente y otros no, pero se estima su arsenal por análisis internacionales (como los de la Federation of American Scientists).
Aquí tienes un resumen aproximado (2025–2026):
¿Qué países se sabe que tienen la bomba nuclear y cuántas?
Actualmente hay 9 países conocidos que poseen armas nucleares. Algunos lo declaran oficialmente y otros no, pero se estima su arsenal por análisis internacionales (como los de la Federation of American Scientists).
Aquí tienes un resumen aproximado (2025–2026):
☢️ Potencias nucleares principales (oficiales)
Estados Unidos ~5.200 ojivas
Rusia ~5.900 ojivas (el mayor arsenal)
China ~500 ojivas (creciendo rápidamente)
Francia ~290 ojivas
Reino Unido ~225 ojivas
☢️ Potencias nucleares no firmantes del tratado (o no declaradas oficialmente)
India ~170 ojivas
Pakistán ~170 ojivas
Israel ~90 ojivas (no lo confirma oficialmente)
Corea del Norte ~30–50 ojivas (estimación incierta)
🌍 Total mundial aproximado
Unas 12.000–13.000 armas nucleares en total
La mayoría pertenecen a EE.UU. y Rusia (más del 85%)
🧠 Nota importante
No todas están listas para usar: muchas están almacenadas o en desmantelamiento.
Las cifras son estimaciones, no datos exactos, porque es información altamente secreta.
Países como Irán no tienen armas nucleares confirmadas, aunque su programa genera preocupación internacional.