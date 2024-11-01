Países con armas nucleares

>> Prompt: ¿Qué países se sabe que tienen la bomba nuclear y cuántas?

>> Respuesta:

Actualmente hay 9 países conocidos que poseen armas nucleares. Algunos lo declaran oficialmente y otros no, pero se estima su arsenal por análisis internacionales (como los de la Federation of American Scientists).

Aquí tienes un resumen aproximado (2025–2026):

¿Qué países se sabe que tienen la bomba nuclear y cuántas?

Actualmente hay 9 países conocidos que poseen armas nucleares. Algunos lo declaran oficialmente y otros no, pero se estima su arsenal por análisis internacionales (como los de la Federation of American Scientists).

Aquí tienes un resumen aproximado (2025–2026):

☢️ Potencias nucleares principales (oficiales)

Estados Unidos ~5.200 ojivas

Rusia ~5.900 ojivas (el mayor arsenal)

China ~500 ojivas (creciendo rápidamente)

Francia ~290 ojivas

Reino Unido ~225 ojivas

☢️ Potencias nucleares no firmantes del tratado (o no declaradas oficialmente)

India ~170 ojivas

Pakistán ~170 ojivas

Israel ~90 ojivas (no lo confirma oficialmente)

Corea del Norte ~30–50 ojivas (estimación incierta)

🌍 Total mundial aproximado

Unas 12.000–13.000 armas nucleares en total

La mayoría pertenecen a EE.UU. y Rusia (más del 85%)

🧠 Nota importante

No todas están listas para usar: muchas están almacenadas o en desmantelamiento.

Las cifras son estimaciones, no datos exactos, porque es información altamente secreta.

Países como Irán no tienen armas nucleares confirmadas, aunque su programa genera preocupación internacional.