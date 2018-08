No suele suceder con los trabajadores indefinidos, pero sí con los temporales, especialmente cuando tienen contrato por ETT. La situación suele ser de un trabajador que tiene un contrato temporal de, por ejemplo, 3 meses de duración y al que le dicen que por ser temporal no tiene derecho a disfrutar de vacaciones pero que no se preocupe que se las pagarán aparte. Pues bien, esto es completamente ilegal.