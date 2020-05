"Te pagaban 50 dólares por ir a votar y votamos todos a Fraga": la espontánea confesión

"Me acuerdo que fue una vez fue Fraga y había llevado como 400 kilos de pulpo para invitar", hace memoria el músico Juan Carlos Cambas, hijo de emigrantes en Argentina, en una entrevista en la radio pública gallega."Bueno, a mí si me traen 400 kilos de pulpo voto a quien sea", bromea el conductor del programa. Un comentario que no está lejos de la realidad que relata el músico a continuación: "Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga".