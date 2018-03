Padre causa polémica por educar a su hijo a la 'vieja escuela

A Hayden Thornhill lo expulsaron del autobús escolar durante tres días, así que Bryan Thornhill, su padre, quien no tolera el acoso escolar, lo obligó a correr para llegar a la escuela, El hombre decidió que mientras no le levanten el castigo, no llevará a su hijo a la escuela, sino que los kilómetros que le separan de su casa, simplemente lo acompañará mientras corre, así sea bajo la lluvia.