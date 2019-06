Un padre afectado por Infancia Libre: "Cuando nos separamos mi mujer decía: 'Quiero quitarme de la sociedad'

"Cuando nos separamos y empezamos una custodia compartida de mutuo acuerdo, ella me dijo que quería quitarse de la sociedad, que no quería más con la sociedad, y que quería irse a un pueblo y sacar a la niña del colegio. Luego me denunció por abuso sexual a la niña. No volví a ver a la niña en cinco años. Llegué, casi casi, a darla por perdida hasta que creciera".