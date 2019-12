Pacto por el Mar Menor denuncia nuevos vertidos a la laguna sin que nadie lo impida

“Esto ya no tiene solución…y que se permita esto…me da igual quién tenga la responsabilidad o quien tenga la culpa. Todos tienen que actuar ya, aunque estoy seguro que dejarán pasar el tiempo y nuestro Mar Menor morirá si no lo ha hecho ya. Dentro de poco esto será noticia del pasado porque será irreversible y nos lamentaremos de no haber hecho nada…dará igual, la culpa será ‘del otro’”