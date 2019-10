Paco González: "Xavi y Guardiola, sois unos lamejeques"

Hoy juega España y si gana nos alegramos y si palmamos nos duele porque mola ver triunfar a los tuyos y te duele verles sufrir, se llamen Nadal, Alonso, Gasol o nuestras selecciones. El deporte español habla muy bien de España pero algunos deportistas no. El Barça hizo un comunicado, que a algunos les ha ofendido, pero no me ha extrañado con las presiones que tiene; se puede navegar entre dos aguas, como Piqué, que cree que hay que dialogar, pero dice que quiere que España gane su Copa Davis y tiene su opinión, pero no descalifica a España.