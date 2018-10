Las pacientes de cáncer de mama metastásico piden que se cambie la forma de hablar sobre el cáncer, dejando a un lado términos como heroína o luchadora. "No somos heroínas, cada una hace lo que puede y nuestro propósito tiene que ser vivir con esta enfermedad que tenemos con la máxima calidad de vida. ", dice Amelia Marín, paciente de cáncer metastásico. "Vamos a estar con este cáncer toda la vida y parece que nos cargan con una responsabilidad que no es nuestra, es la idea de que si no nos curamos es porque no se ha luchado lo suficiente"