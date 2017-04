Pablo Iglesias: “Si PSOE y C’s aceptan la moción de censura, que presenten candidato, eso no será un problema”

Sobre el argumento de que el PSOE se encuentra dirigido por una gestora y la moción de censura tiene como objetivo aprovechar que no tienen líder, Iglesias es contundente: “Los partidos deberíamos dejar de mirarnos el ombligo, nosotros también tenemos procesos internos pero esto va de los problemas de los españoles y no de los de los partidos”. Y sentencia: “En estos momentos sostener a Rajoy es sostener la corrupción y los ciudadanos no entienden cuando ven a estos partidos criticando la corrupción y sostener el gobierno de Rajoy”.