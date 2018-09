Pablo Iglesias no apoyará la reforma de Sánchez para suprimir aforados si deja fuera al Rey

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado este jueves que su formación no apoyará la reforma de la Constitución que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con los aforamientos si no se incluye también la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real. "Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía", ha sentenciado Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por el anteproyecto de reforma constitucional