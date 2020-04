Consciente de que no podía quedarse parado mientras millones de españoles lo necesitaban, el líder de la oposición, Pablo Casado, se ha sacado de urgencia la carrera de Medicina en la universidad Rey Juan Carlos. “El Gobierno no estaba haciendo nada y yo me estaba poniendo enfermo”, ha explicado a los periodistas esta mañana mientras mostraba el diploma que le acredita como médico.