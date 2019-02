Pablo Casado obtiene un máster en ginecología y obstetricia

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

“El pasado domingo hablé sobre el proceso de gestación y admito que nada me autorizaba a dar lecciones. Pero eso, insisto, fue el pasado domingo. Estamos a martes y en estos momentos puedo decir que soy especialista en ginecología y obstetricia con un máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid”, ha declarado esta mañana el político. “Confirmo que no iba nada desencaminado, y además estoy autorizado también a criticar a las madres que deciden no dar el pecho”, ha añadido.