Pablo Casado: "A día de hoy no podemos apoyar el estado de alarma"

"El estado de alarma prorrogado no tiene ningún sentido. A día de hoy consideramos que no podemos apoyar el estado de alarma". Pablo Casado ha asegurado hoy que su partido está en contra de la prórroga del estado de alarma y ha dado a entender que no la apoyará, si bien no ha querido decir que esa sea su postura "definitiva". "Parece poco compatible", ha dicho en Onda Cero, "que diga que se puede tomar un vermú" y, a la vez, haya "medidas de restricción de libertad". El estado de alarma, a su juicio, tenía sentido cuando las UCI iban a colapsar