Pablo Casado: un desastre para el PP, un peligro para España – Daniel Bernabé

Pablo Casado es un capitán errático de un barco que hace aguas, que carece de instrumentos de navegación y cuya tripulación cuchichea mirándole de reojo, que es lo que sucede antes de los motines. Si no le han tirado por la borda, aún, es porque los piratas de Vox les pisan los talones, algo que ideológicamente a muchos de ellos les es indiferente, si no fuera porque verían peligrar un sillón que no se recupera una vez que la indeterminación se ha apoderado de los mares de la derecha.