Los OVNIs del New York Times

Lo primero que quiero dejar claro es que no me pagan por hacer esto, no es parte de mi trabajo como investigador en astrofísica y no voy a cobrar un céntimo por haberlo hecho. Tampoco me divierte, no me motiva y no me interesa. El tiempo que he dedicado a "investigar" (me da rubor llamarlo así) este asunto sale de mi tiempo libre, de ratos que podría haber dedicado a descansar, a estar con mis amigos... bueno, no tengo amigos, a quién voy a engañar... pero los podía haber dedicado a descansar o a alguna otra cosa que sí me divierta.