Out On The Weekend

Hay preguntas que hacemos esperando que no se respondan. Que su respuesta siga el camino recto de la rutina. Hola, ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú?. Fin. Nadie espera honestidad. Un arranque de verdad nos impulsa al tedio: no me interesa la verdad, la muerte de tu madre ni mucho menos tus problemas de ansiedad. Improvisar es una violación al código milenario de la amabilidad hipócrita. Son las puertas que no se abren. La formula es parte del tratado conductual que nos permite tolerarnos en este lodazal.