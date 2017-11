Los otros ocho ayuntamientos que incumplen la misma regla que Madrid y que Montoro aún no ha intervenido

Otros grandes ayuntamientos (Valencia, Bilbao, Córdoba y Gijón) incumplirán esta regla en 2017 según la AIReF, el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas. Además, Palma de Mallorca no accedió a proporcionar los datos necesarios, aunque el organismo ya presupone que no respetará la norma. Por su parte, Murcia está pendiente de aprobar el plan económico y financiero después de incumplir los propósitos de 2016, y Barcelona y Zaragoza no cumplirán con el Objetivo de Estabilidad (deuda del 2,9% del PIB).