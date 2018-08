Otra lección de Derecho a Casado: no sabe que el PP no puede activar el 155

El líder de los 'populares' advierte a Sánchez de que si no activa el 155, lo harán ellos en el Senado y Twitter le recuerda que no podría.Por mucho que los populares tengan mayoría absoluta en la Cámara Alta, esta es inútil ante la activación de un 155 puesto que el Senado no es más que el último de los pasos y se limita a dar luz verde. Es el Gobierno el que debe dar el primer paso enviando un “requerimiento” al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones. Si el requerimiento no es atendido, el Ejecut