Otra hora más de postureo y lavado verde

Ayer se volvió a realizar un gesto simbólico por el medio ambiente que consiste en apagar la luz de edificios emblemáticos una hora, tanto Renfe como ADIF particparon en ello y lo publicitaron tanto en redes sociales como en la página web.

Pero esto es un gesto vacío y para muestra os mostraré dónde "flaquea" la ecología de ADIF o de Renfe:

En España la cuota de uso del tren es mínima, especialmente en mercancías con un 4%, todos sabemos que el ferrocarril de mercancías ayudaría a reducir mucho las emisiones de efecto invernadero. ¿Qué hacen ADIF o Renfe al respecto? Poco más que apagar la luz una hora.

Aunque algunos periodistas digan en sus artículos que los trenes son antiguos, la realidad es que no lo son, los trenes eléctricos pueden prestar un buen servicio durante 40 años o más si tienen un buen mantenimiento. ¿Qué hizo Renfe con las unidades 440? Retirar muchas de ellas con 20-30 años de uso para pocos años después desguazarlas. No solo es un coste a los usuarios, también para el medio ambiente. Ahora están planteando retirar las series 446, comprada hace 30 años y la 450 (similar). ¿Solución? Apagar la luz una hora para que la gente sepa que nos importa el medio ambiente.

Dicen que los trenes nuevos son más accesibles, pero lo cierto es que si quieren, pueden modernizar los trenes por muy poco dinero: en las unidades 447 (muy similares a las 446) se sustituyó un coche por otro de piso bajo, y si quieren, también pueden sustituir los equipos de tracción por otros más modernos. ¡Pero se apagó la luz una hora!

Muchas localidades de España tienen un mal servicio ferroviario de media distancia, por ejemplo, Talavera, donde lo más usado es el autobús, pese a que el tren convencional podría dar un servicio bastante mejor si se apostase mínimamente por él, ya que la línea existe y solo es dar servicio a la gente (más horarios, horarios regulares y tarifas más económicas). Sin embargo no se hace, con lo que la gente acaba usando mayoritariamente el autobús o su coche particular, esto último a su vez produce una mayor congestión de tráfico en Madrid, lo que aumenta la contaminación a nivel urbano y global. Se conoce que si se apaga una hora la luz al año, la contaminación de los tubos de escape de esos autobuses y de esos coches desaparece.

Mientras que en autobús hay todos estos servicios (solo muestro una parte), los precios además son más reducidos (mientras que en el tren como poco cobran 10 € con descuento de ida y vuelta):

Ejemplos como este similares hay en muchos sitios de España, como entre Palencia y Valladolid o Huesca y Zaragoza, con gran número de servicios de autobús entre ellas y un pobre servicio ferroviario (horarios irregulares, precios caros...), pero si se apaga la luz una hora al año ya no hay problema.

En larga distancia parece que si no se apuesta por la alta velocidad, no hay que hacer nada. En Extremadura podrían tener una línea mucho mejor desde hace 20 o 30 años, pero sin embargo las mejoras que ha habido en este tiempo son mínimas, y se sigue con el concepto de que no hay que hacer nada, sino esperar a que algún día haya una línea de alta velocidad (una línea que es cara de usar para los viajeros, de mantener para la administración pública, y no da servicio a los pueblos ni permite tráfico de mercancías). ¡Pero se participa en La hora del planeta apagando la luz!

Muchas redes de Cercanías están mal gestionadas, no han visto casi mejoras en los últimos años, las líneas no se alargan pese a haber razones para ello, y hablar de líneas nuevas es utópico más allá de cuatro infografías previas a las elecciones y que caen en el olvido una vez empieza la nueva legislatura. Las "mejoras" se limitan a comprar trenes que remplazan a otros que podrían seguir usándose. ¡Pero hemos apagado la luz una hora, que sepan que nos preocupa el medio ambiente!

En 1985 se cerraron en España numerosos kilómetros de líneas de tren, la excusa era su bajo grado de utilización y el elevado coste de mantenimiento, sin embargo los datos no terminan de concordar con lo que dijeron los políticos (como trabajadores de electrificación en líneas que no tenían electrificación), y en todo caso esas líneas bien gestionadas podrían volver a funcionar. El coste de reabrir una línea cerrada no es muy alto (mucho menor que, por ejemplo, una autovía) cuando se usa el trazado original (y en muchas líneas se puede aprovechar la mayor parte de este). Sin embargo seguimos viendo cómo estas líneas son desmanteladas y convertidas en vías supuestamente verdes para que la gente pueda ir los domingos a pasear con la bici. Mientras tanto la gente tiene que moverse en coche o autobús, medios de transporte que contaminan más que el tren, y eso sin hablar del perjuicio que causan a las comarcas afectadas, que ven cómo la gente se tiene que marchar de ahí. Pero si apagas la luz una hora todo eso se soluciona, además... ¡son vías verdes, si son de ese color seguro que son ecológicas y si pedaleas en ellas salvas el planeta!

Aquí os dejo un trozo de un documento sobre el informe de cierre de la línea Valladolid - Ariza, línea en muy mal estado y sin electrificar (con la velocidad limitada a 50 km/h). ¿Por qué hay tantos trabajadores de vías y obras si la vía estaba en muy mal estado? ¿Por qué los hay de electrificación, si no había electrificación, y los trabajos eléctricos de las estaciones son de "alumbrado y fuerza"?

No eran líneas a ninguna parte como muchos puedan pensar, sino grandes ejes y líneas que en algunos casos iban a localidades importantes, para hacer autovías en paralelo en años posteriores no se planteó ningún inconveniente, se conoce que solo el tren es deficitario. Hay casos de núcleos como Torrevieja cuya línea de tren se cerró en pleno "boom" turístico, ahora es una vía verde, un carril bici. ¿Cuántos turistas que se alojan en Torrevieja lo usan? No tengo datos, pero todo parece indicar que la gente va por la autovía, bien en coche, bien en autobús. Se abusó mucho de la falacia de la baja densidad de población superficial (calculándola a veces a nivel provincial), en vez de referirla a la densidad en la zona de la línea de tren, además de ignorar por completo el potencial turístico de las zonas. Pero si apagamos la luz una hora el problema desaparece (ojos que no ven...).

Pero no solo hubo cierres en 1985, en años posteriores también hubo muchos cierres (como Huelva - Ayamonte poco después y el último el Directo Madrid Burgos (llegando a comprar una bateadora atrapada en un túnel para así no tener que arreglar el túnel y con ello habilitar la línea), habiendo unos cuantos entre medias). Aún sigue habiendo planes de desmantelamiento ferroviario: entre Salou y Vandellós se plantea suprimir la línea de tren que pasa por los núcleos urbanos cuando se abra una variante que pasa más por el interior y que nunca podrá prestar el servicio de cercanías que podría prestar la línea de la costa. Se ha planteado realizar una integración urbana en algunas zonas afectadas y construir más apeaderos para orientar la línea a un mejor servicio de cercanías cuando funcione la variante, pero no parece suficiente, porque los planes de cierre y desmantelamiento siguen en pie, y acabarán obligando a la gente a viajar en autobús o en coche particular. Es una zona donde los trenes de proximidad tienen un gran uso, y sin que el servicio sea óptimo ni de lejos, ya que al ser vía única y haber mucho tráfico ferroviario el márgen de mejora es pequeño, esa variante en vez de servir para acometer esas mejoras, servirá para desmantelar ese tramo (¿Otra vía verde?). Pero una hora de apagón lo soluciona, ya no hay contaminación.

Y eso es lo que pasa con La Hora del Planeta, una forma de lavado verde. ¿Concienciación? La gente ya está concienciada, y quién no lo esté es porque pasa del problema. Ni ADIF ni Renfe necesitan concienciar a nadie, lo que necesitan es poner de su parte porque ellos SI tienen la llave a la solución del problema, no la gente que pasa por delante de la estación y ve que está apagada, pero entra a ella porque el servicio ferroviario no cubre sus necesidades.

Menos publicidad y más ponerse manos a la obra.