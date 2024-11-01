Otra aburrida receta de puerro...

Hoy pa comer pastel, empanada, tarta o como sea que se llame esto, de puerro y nueces.

De antemano pido disculpas a los que les queda un rato para ir a comer por enviar esto a estas horas.

Dicho lo cual, voy con ello:

Puse les madreñes y fui a la huerta a por puerro. Llovía como el demonio a si que cogí los puerros un poco al tun tun por eso cada uno es de su padre y de su madre.

Sin mucho misterio y después de lavarlos procedí a la cortación. En rodajinas! Si lo haces en tiras luego es un jaleo pa comer, queda monismo pero poco funcional.

Con las mismas con media cebollina triste que sobró de la tortilla la metí también.

Un pelín de aceite, sal y pimienta y tapar.

Mientras se gestiona el asunto cual ardilla, saqueé las nueces recolectadas con sudor y lágrimas hace un par de meses y a pelar hasta que me aburrí.

Me aburrí rápido... Esto es lo que conseguí. Están tostando.

Las mezclé con lo otro, además añadí un chin de mantequilla, cucharadina (de café) con harina. Y leche entera. Y a revolver y corregir de sal.

Edit! Poner hojaldre en el molde y al horno a 200 grados hasta que dore.

El resultado, la foto una mierda, ye lo que hay. Os dejo esta que es más chachi: