¿Qué pasó el otoño de 1991? Seis semanas en las que salieron seis discos de los que marcan época, estilo, género. Un análisis de estas bombas de rock cuyas ondas expansivas se dejan notar a día de hoy. Black de Metallica, Ten de Pearl Jam, Use your Illusion de Guns n'roses, Nevermind de Nirvana, etc. Hail rock!