La OTAN y la Operación Gladio con el terrorismo

Acabada la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y los Estados Unidos decidieron crear una “Red Stay Behind”, con el objetivo oficial de contrarrestar una posible invasión soviética a través del sabotaje y la guerra de guerrillas detrás de las líneas enemigas. Se crearon almacenes de armas, se prepararon rutas de escape y se reclutaron miembros leales en Italia y en otros países europeos. Sus células clandestinas debían quedarse en territorio controlado por el enemigo y actuar como movimientos de resistencia, realizando sabotajes, guerrillas y