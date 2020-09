Orígenes secretos y la re-interpretación del superhéroe en la vida real

La propuesta de Orígenes Secretos (ES), la nueva película española-argentina de Netflix, bien podría ser el cruce entre el thriller clásico de Seven con la comedia de humor negro de Torrente. Una hora larga de humor negro, que no le va a explotar la cabeza a nadie, pero que entretiene. Más aún, y sobre todo, si te gusta el género de los superhéroes. Porque aunque no lo parezca, Orígenes Secretos es una película de superhéroes. O mejor dicho, de los límites entre hacer tu trabajo y cruzar ESA LÍNEA.